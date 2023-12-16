سرقة منزل نجم إسبانيول بعد حبس والدته

الوكيل الإخباري - تمكنت مجموعة من اللصوص مؤخرا من سرقة منزل لاعب إسبانيول كيتا بالديه، الواقع في بلدة أرينيس ديل مار، عقب حبس والدته في إحدى الغرف.



وأكدت مصادر من الشرطة ل(إفى) التقارير الإعلامية التي تحدثت عن هذه السرقة التي وقعت تحديدا في 11 من الشهر الجاري للبيت الواقع في تجمع سكني راق داخل هذه البلدة الكتالونية.



وأشارت المصادر إلى أن السنغالي كيتا بالديه تقدم ببلاغ إلى السلطات بخصوص واقعة السرقة.



وسرق اللصوص، الذين كانوا 3 على الأرجح، أغراضا وضعها اللاعب في خزانة ومن ضمنها ساعات راقية.



وفتحت الشرطة الكتالونية تحقيقا لمحاولة العثور على مرتكبي الواقعة، ولم تستبعد أن يكونوا ضمن عصابة قادمة من دول شرق أوروبا.

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