سر تراجع ليفاندوفسكي مع برشلونة

الوكيل الإخباري - يثير تراجع مستوى البولندي روربرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الكثير من الجدل في النادي الكتالوني خلال الموسم الحالي.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "تعد حالة ليفاندوفسكي موضوعا للتحليل الداخلي في برشلونة، وخاصة بين الجهاز الفني والإدارة الرياضية".



وأردفت: "يدرك برشلونة جودة ليفاندوفسكي، وأنه العنصر الأساسي في الهجوم، لكنه هذا الموسم، سجل 8 أهداف في الدوري آخر في دوري الأبطال".



وأشارت: "ليفا فشل في التسجيل خلال عدد كبير من المباريات (سجل في 6 من أصل 15 مواجهة في الليجا، وزار الشباك في مباراة واحدة بدوري الأبطال).



وواصلت: "يتفهم برشلونة أن ليفاندوفسكي يتأثر بدنيا بمرور الوقت، حيث إنه يبلغ 35 عاما، وبالتالي فإنه إصابته بالقليل من البطء، قد تؤثر بشكل كبير عليه كمهاجم بشكل عام".



وزادت: "يعتقد برشلونة أن ليفاندوفسكي ينبغي أن يغير طريقة لعبه، ويجب ألا يصبح مهووسا بفعل ما قام به إلا قبل عام أو عامين، بل يجب عليه التكيف مع واقعه الجديد".



وقالت: "يجب على روربرت أن يحافظ على كونه مهاجما وهدافا داخل منطقة الجزاء، ولا ينبغي أن يترك المنطقة كثيرا ويبتعد عنها للتراجع إلى خط الوسط".



وأشارت: "يتوقع برشلونة أن يتكيف روربرت ليفاندوفسكي على أسلوب اللعب الجديد ويعود للتألق لأنه لم يفقد غريزته في إنهاء الهجمات".

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