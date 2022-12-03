سر صمت مبابي في كأس العالم

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن سر صمت كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، أثناء مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022.



ولم يخرج مبابي حتى الآن للتحدث في المؤتمرات الصحفية أو اللقاءات التي تجرى عقب المباريات.



ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مبابي حرص على أن يكون أكثر تحفظًا في التعامل مع وسائل الإعلام بمونديال قطر، بسبب أنه يحاول تجنب الحديث عن مستقبله.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مبابي يدرك أن العديد من الشائعات تطارده بشأن مستقبله، لكنه لا يرد فتح هذه القضية في منتصف كأس العالم.



وذكرت أن الاتحاد الفرنسي يتقبل بشكل كامل موقف مبابي ويتحمل العقوبات التي تفرض على اللاعب بسبب هذا الأمر.



وسبق أن زعمت تقارير بأن مبابي طلب الرحيل عن سان جيرمان في الميركاتو الشتوي المقبل.

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