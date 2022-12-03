السبت 03-12-2022
الوكيل الاخباري

النفط يقتنص أول مكاسب أسبوعية بعد 3 أسابيع من التراجع

العراق يورد للأردن 10 آلاف برميل يوميًا بسعر 75.67 دولار

ارتفاع أسعار السكر عالمياً

دعوات لمضاعفة إنتاج الأردن من القمح

الجازي: لا مخالفات تستوجب إرسالها لمكافحة الفساد او القضاء في أيلول

قرار مرتقب حول حبس المدين في الأردن

الأمن: القبض على مجموعة امتهن أفرادها الاحتيال بالسحر والشعوذة

البلقاء التطبيقية تنعى الدكتور فيصل الغثيان

البيئة: لا مخالفات بحق معاصر الزيتون حول مادة الزيبار

الملك يصل إلى القاهرة

السبت، 03-12-2022 11:58 ص

سر صمت مبابي في كأس العالم

122022310513152628606


الوكيل الإخباري -  كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن سر صمت كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، أثناء مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ولم يخرج مبابي حتى الآن للتحدث في المؤتمرات الصحفية أو اللقاءات التي تجرى عقب المباريات.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مبابي حرص على أن يكون أكثر تحفظًا في التعامل مع وسائل الإعلام بمونديال قطر، بسبب أنه يحاول تجنب الحديث عن مستقبله.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مبابي يدرك أن العديد من الشائعات تطارده بشأن مستقبله، لكنه لا يرد فتح هذه القضية في منتصف كأس العالم.

وذكرت أن الاتحاد الفرنسي يتقبل بشكل كامل موقف مبابي ويتحمل العقوبات التي تفرض على اللاعب بسبب هذا الأمر.

وسبق أن زعمت تقارير بأن مبابي طلب الرحيل عن سان جيرمان في الميركاتو الشتوي المقبل.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220223135932626974906

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة هولندا ضد الولايات المتحدة في كأس العالم 2022

1220223104755854922152

ميسي يزين التشكيل المتوقع للأرجنتين ضد أستراليا

122022395059520464970 (2)

ضربة موجعة.. البرازيل مكسورة الجناح قبل ثمن النهائي

12202239586952899833

دقائق عصيبة.. شاهد كيف انتظر لاعبو كوريا الجنوبية معرفة نتيجة هوية المتأهل

1220223103556824092539 (1)

قطر.. شاشة "الفار" تتعرض لأول اعتداء في كأس العالم (فيديو)

12202239830454288583

عدد أهداف مونديال قطر.. وترتيب هدافي دور المجموعات

أخبار متعلقة
1220221111727170460787

أول ضحايا الخروج المبكر من مونديال قطر

1120222092446782774993

رسميا.. فرنسا تعلن غياب بنزيما عن كأس العالم