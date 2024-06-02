سر ظهور كلوب في ملعب ويمبلي قبيل انطلاق مواجهة ريال مدريد ودورتموند

الوكيل الإخباري - خطف مدرب ليفربول السابق، الألماني يورغن كلوب الأنظار بظهوره في مدرجات ملعب "ويمبلي" في لندن قبيل انطلاق مواجهة ريال ومدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وظهر كلوب على الشاشة الكبيرة للملعب ليتلقى الهتافات عندما ابتسم ورفع قبضتيه في الهواء



وجلس كلوب، الذي غادر ليفربول مؤخرا بعد ما يقرب من تسعة مواسم، فيما بدا أنها مقصورة خاصة بإحدى الشركات.



وذكرت تقارير ألمانية أن كلوب سفر إلى لندن لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا ودعم دورتموند الذي سبق وأن أشرف على تدريبه.



وقضى كلوب سبع سنوات رائعة كمدرب لبوروسيا دورتموند قادهم خلالها للفوز بالدوري الألماني مرتين والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2012-2013.



وخسر دورتموند حينها نهائي البطولة القارية أمام غريمه بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف.

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