الأحد 02-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة تحيل موظفين الى التقاعد - اسماء

إرادة ملكية سامية بشأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة

تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024

عطلة عيد الأضحى من 16 وحتى 20 حزيران

حزب الله يستهدف موقع حدب يارون الإسرائيلي

بالفيديو.. حريق كبير في القدس المحتلة يمتد إلى "متحف إسرائيل"

القسام تقصف مقر قيادة الاحتلال بنتساريم وتستهدف دبابة بغزة

ولي العهد الكويتي الجديد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للأمير

ملاجئ الأونروا برفح خالية من النازحين مع الهجوم الإسرائيلي

نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين فريق التحقيق في هجوم أكتوبر من المحكمة العليا

الأحد، 02-06-2024 02:47 م

سر ظهور كلوب في ملعب ويمبلي قبيل انطلاق مواجهة ريال مدريد ودورتموند

6202428952894935523


الوكيل الإخباري - خطف مدرب ليفربول السابق، الألماني يورغن كلوب الأنظار بظهوره في مدرجات ملعب "ويمبلي" في لندن قبيل انطلاق مواجهة ريال ومدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهر كلوب على الشاشة الكبيرة للملعب ليتلقى الهتافات عندما ابتسم ورفع قبضتيه في الهواء
 
وجلس كلوب، الذي غادر ليفربول مؤخرا بعد ما يقرب من تسعة مواسم، فيما بدا أنها مقصورة خاصة بإحدى الشركات.

وذكرت تقارير ألمانية أن كلوب سفر إلى لندن لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا ودعم دورتموند الذي سبق وأن أشرف على تدريبه.

وقضى كلوب سبع سنوات رائعة كمدرب لبوروسيا دورتموند قادهم خلالها للفوز بالدوري الألماني مرتين والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2012-2013.

وخسر دورتموند حينها نهائي البطولة القارية أمام غريمه بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
62024215415141176609

مبابي يوقع لريال مدريد.. والإعلان خلال أيام

62024213152486545929

أنشيلوتي يكشف سر تتويج الريال بدوري الأبطال

620242102643938457096

رونالدو يتصل بنجم ريال مدريد لإقناعه بالرحيل

62024210851122901479

ثنائي عربي يحلم بمواجهة تاريخية ضد ريال مدريد

6202429211614076860

ميسي يحقق رقما قياسيا مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

62024285232359463371

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في كأس السوبر الأوروبي

أخبار متعلقة
62024110917540475617

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

52024208541872721119

الدموع تغلب كلوب في وداع ليفربول

52024158853631810211

ريال مدريد يكرم وفادة ألافيس بخماسية

52024883024556376373

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025

520247123425334661483

إنريكي يعلن قائمة باريس لمواجهة دورتموند

52024682928717941792 (1)

زيدان يعلن موقفه من تدريب بايرن ميونخ