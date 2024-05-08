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الأربعاء، 08-05-2024 03:19 م

سر غياب الشوالي في مباراة نصف نهائي الأبطال الأخيرة

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الوكيل الإخباري - اختفى صوت المعلق التونسي الشهير على قناة "بي ان سبورت" القطرية عصام الشوالي خلال تعليقه على اياب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا المقامة في باريس على استاد حديقة الأمراء بين باريس ان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتمند الالماني عند الدقيقة 81 تقريبا.

الجماهير المشاهدة للمباراة استغربت غياب الشوالي الذي استمر لما يقرب 5 دقائق، في البداية اعتقد البعض انه يشرب الماء لكن القصة طالت ولم يحضر، وما هي الا لحظات واستلم "المايك" المعلق العماني خليل البلوشي الذي كان على القناة الصوتية الثانية.

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مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بالسؤال عن الشوالي المخضرم، لمعرفة ما الذي حصل له، لكنه عاد في الدقيقة 91 من المباراة التي انتهت بفوز الفريق الألماني ليلتقي الفائز بين فريقي بايرن ميونخ الالماني وريال مدريد الإسباني.

 ومن جانبه كشف عصام الشوالي، سبب اختفاء صوته في تصريح إن الصوت انقطع بسبب سوء الأحوال الجوية في الدوحة، مما أثر على بث المباراة، وأنه لم يتعرض لوعكة صحية كما تردد.

عودة الشوالي اعادت الشعور بالارتياح للجماهير التي خشيت على غياب المعلق المخضرم.

 

ملاعب 

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