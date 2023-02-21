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الثلاثاء، 21-02-2023 04:11 م

سر فشل برشلونة في ضم مهاجم ريال مدريد

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الوكيل الإخباري -  تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن سبب فشل برشلونة في التعاقد مع أحد اللاعبين الواعدين في هجوم ريال مدريد.

وشارك ألفارو رودريجيز (18 عاما) مع ريال مدريد أمام أوساسونا بالليجا، وقدم تمريرة حاسمة لأسينسيو، وأخرى لفينيسوس جونيور لكن هدف البرازيلي ألغي من الفار.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن ألفارو رودريجيز شارك لمدة 10 دقائق، لكنه أصاب الجميع بالذهول بسبب لياقته المميزة وخفة حركته، بجانب طوله (1.93 متر) وقدرته على التعامل مع الكرة.

وكان ريال مدريد قد حصل على خدمات ألفارو رودريجيز من صفوف جيرونا في عام 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة كان يراقب ألفارو رودريجيز بعد تألقه في جيرونا، وقدم النادي الكتالوني عرضا للعب في فريق الشباب بفئة عمرية أكبر من سنه في ذلك الوقت.

وأوضحت أن ألفارو فضل عرض ريال مدريد على برشلونة، لأن اللاعب ووالده من مشجعي الفريق الملكي. 

وذكرت أن كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنجي، وعد بتواجد رودريجيز مع الفريق الأول وحصوله على فرصة أكبر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أنه بديل جاهز لكريم بنزيما.

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