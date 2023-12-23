سطوة ليفربول تهدد صدارة آرسنال

الوكيل الإخباري - يستقبل ليفربول نظيره آرسنال، على ملعب أنفيلد مساء اليوم السبت، في قمة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويحتل آرسنال صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.



ولم يخسر ليفربول في آخر 10 مباريات خاضها على ملعبه في البريميرليج أمام آرسنال، محققًا 7 انتصارات و3 تعادلات.



ولم يحافظ آرسنال على نظافة شباكه في آخر 15 مباراة خاضها في الدوري أمام ليفربول، مستقبلًا 43 هدفًا في تلك الفترة.



ويستعد ليفربول لخوض المباراة رقم 100 له على أرضه في الدوري أمام آرسنال، وذلك حسبما أفادت شبكة "بي بي سي".



لم يخسر ليفربول سوى مباراة واحدة في آخر 50 مواجهة خاضها في الدوري على ملعب أنفيلد، ولم يخسر في آخر 20 لقاء.



وسجل الريدز في 26 مباراة متتالية في الدوري، وانتهت تلك السلسلة بالتعادل سلبيًا في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد.



ولم يخسر ليفربول سوى 3 مرات في 41 مباراة بالبريميرليج على ملعبه أمام الفرق الـ6 الكبرى تحت قيادة يورجن كلوب، محققًا الانتصار في 22 والتعادل في 16.



وسجل المصري محمد صلاح 9 أهداف في 13 مباراة أمام آرسنال في الدوري، بينما صنع ترينت ألكسندر أرنولد 6 أهداف في البريميرليج أمام آرسنال.



صدارة تحت التهديد



حقق آرسنال الانتصار في 7 من آخر 9 مباريات خاضها في جميع المسابقات، وتعادل في لقاء واحد وخسر مواجهة أخرى.



وأتت تلك الهزيمة أمام أستون فيلا، ويخشى خسارة مباراتين متتاليتين خارج ملعبه في الدوري للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2022.



وحقق آرسنال الانتصار في 24 من أصل 39 مواجهة بالبريميرليج في 2023، ويبحث عن الفوز رقم 25 بالدوري في عامين متتاليين للمرة الأولى.



ولم يتعرض آرسنال سوى لـ43 تسديدة هذا الموسم، وهو الرقم الأقل بين جميع فرق الدوري، علما بأن جابريل مارتينيلي سجل 4 أهداف أمام ليفربول.

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