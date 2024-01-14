سطو مسلح على منزل نجم أتلتيكو مدريد

الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام إسبانية إن منزل اللاعب أنخيل كوريا تعرض لسطو مسلح أثناء وجوده مع عائلته داخل المنزل.



ذكرت صحيفة ماركا أنه تم سرقة العديد من المقتنيات الثمينة من نجم أتلتيكو مدريد تحت تهديد السلاح.



وأوضحت: "اللصوص اقتحموا المنزل السبت أثناء وجود اللاعب الأرجنتيني مع عائلته، وتم تهديد الحاضرين بالاعتداء عليهم، قبل أن يكملوا عملية السطو بسرقة مبالغ نقدية ومجموعة من المجوهرات الثمينة".



وأضافت: "توجه الحرس المدني إلى مكان الحادث بهدف أخذ جميع الأدلة الممكنة ومساعدة اللاعب وعائلته في مثل هذا الوقت العصيب، ولحسن الحظ، لا توجد إصابات شخصية من أي نوع للإبلاغ عنها".

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