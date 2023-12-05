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الثلاثاء، 05-12-2023 03:44 م

سطو مسلح وسرقة 100 ألف إسترليني من زوما

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن سبب غياب اللاعب كورت زوما عن المشاركة في مباراة وست هام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

قالت الصحيفة إن لاعب تشيلسي السابق تم استبعاده من قائمة "الهامرز" قبل المباراة التي أقيمت السبت الماضي، بينما لم يوضح النادي سبب استبعاده، مشيراً إلى أنه لأسباب شخصية.

وذكرت: "زوما عاش ليلة مرعبة، بعدما تعرض لسطو مسلح، قبل أن يتم سرقة 100 ألف جنيه إسترليني ومجموعة من المجوهرات من منزله".

وتابعت: "يقال إن العصابة اقتحمت منزل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ليلة السبت بينما كان اللاعب الدولي الفرنسي موجوداً مع زوجته ساندرا، التي أنجبت مؤخراً الطفل الرابع لهما، وأصدرت الشرطة تحذيراً لجيران الزوجين بشأن العصابة المنظمة".

وأشارت إلى أن وست هام دخل طرفاً في مساعدة السلطات، بعدما أعلن عن مكافأة قدرها 25 ألف جنيه إسترليني مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال ومحاكمة اللصوص الذين اقتحموا منزل المدافع كيرت زوما عشية مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس.

واختتمت: "ليس من المعروف إذا كان المدافع الفرنسي سيعود للمشاركة مع وست هام في المباراة المقبلة ضد توتنهام الخميس".

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