سعي أردني لرفع الكأس الآسيوية لأول مرة

الوكيل الاخباري - يسعى المنتخب الوطني لكتابة التاريخ والتتويج بكأس آسيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، عندما يلاقي نظيره القطري المستضيف وحامل اللقب السبت، في لقاء سيضمن للفائز به مكافأة قدرها 5 ملايين دولار.

واستنادا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن المنتخب الوصيف سيحصل على 3 ملايين دولار.

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والثلاثاء، بلغ منتخب "النشامى" نهائي البطولة القارية، بعد تخطيه نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في نصف النهائي على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

وسيكون ملعب لوسيل مسرحا لنهائي البطولة.



وبالنسبة للكرة الأردنية فإن مكافأة التتويج بالمسابقة ستعطي دفعة مالية في خضم أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة إلى أن تفجرت الموسم الحالي بتعليق أندية المحترفين مشاركتها مؤقتا في الدوري.



وأوضحت تعليمات نشرها الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني، أن الفريقين الخاسرين في دور نصف النهائي (كوريا الجنوبية وإيران) سيمنح كل منهما مكافأة بقيمة مليون دولار.



كما ستمنح المنتخبات المشاركة في البطولة القارية البالغ عددها 24 منتخبا، 200 ألف دولار لكل منتخب كمكافأة مالية.



أفضل لاعب وهداف

وأظهرت التعليمات كذلك، أن الاتحاد الآسيوي يمنح جائزة اللعب النظيف. وتشير التعليمات إلى أن هذه الجائزة تمنح للمنتخب المشارك الذي حصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء.



وتمنح جائزة لأفضل هداف، وذلك للاعب الذي يحقق أعلى نسبة من الأهداف. وفي حال التعادل "سيستفاد من تقييم عدد التمريرات الذي يحدده فريق دراسة التحليل الفني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتحديد الفائز"، وفق ما أظهرت التعليمات.

وإذا استمر التعادل، سيتم احتساب إجمالي الدقائق التي شارك فيها اللاعب المشارك مع تصنيف اللاعب الذي لعب لأقل عدد من الدقائق في المرتبة الأولى.



وتمنح أيضا، جائزة أفضل لاعب في البطولة، "للشخص الذي يتسم بتأثير فاعل في كل مواجهة ويضفي بصمته الفريدة على مسار البطولة بأكملها وذلك وفقا لاختيار دراسة التحليل الفني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم"، على ما ذكرت التعليمات.



وكذلك، تمنح جائزة أفضل حارس مرمى للحارس الذي يتألق بأدائه خلال البطولة، و"يتم اختياره وفقا لاختيار فريق دراسة التحليل الفني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

