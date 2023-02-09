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الخميس، 09-02-2023 01:32 م

سفيان أمرابط عرض اللعب مجاناً لبرشلونة

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة آس الإسبانية أن النجم المغربي سفيان أمرابط أبدى استعداده أن يلعب مجاناً لمصلحة برشلونة.

ذكرت الصحيفة أن لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عاماً كان يسعى إلى إتمام صفقة انتقاله إلى "البرسا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بأي طريقة.  

وأضافت أن أمرابط عقب تألقه في كأس العالم 2022 ومساهمته في حصول "أسود الأطلس" على المركز الرابع، حصل على اهتمام كبير من أندية برشلونة وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن "الفيولا" رفض كل المحاولات من جانب النادي "الكتالوني" لكسب خدمات الدولي المغربي، ما أسهم في قيام أمرابط بمحاولة أخيرة بإعلانه الاستعداد اللعب مجاناً لمصلحة برشلونة والتنازل عن راتبه للنادي الإيطالي.

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