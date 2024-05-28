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الثلاثاء، 28-05-2024 03:48 م

سقوط تاريخي لنادال في رولان غاروس

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الوكيل الإخباري - ودع أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، من الدور الأول للمرة الأولى في مسيرته، بخسارته أمام الألماني ألكسندر زفيريف الاثنين.

وجاءت خسارة نادال في آخر مشاركة له على الأرجح  في البطولة، بواقع 3-6 و6-7 و3-6 في ثلاث ساعات وخمس دقائق.

وكان ملك الملاعب الترابية الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثامن والثلاثين في الثالث من يونيو المقبل وحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في رولان غاروس (14 مرة)، أعلن السبت الماضي إن هناك "فرصة كبيرة جدا" لأن تكون نسخة هذا العام الأخيرة له.

وقدم نادال مباراة كبيرة اليوم ضد زفيريف وأعاد إلى الأذهان فترة توهجه في رولان غاروس بالعديد من الضربات الخلفية والأمامية والنقاط المستحيلة التي لاقت تشجيعات كبيرة من الجماهير منذ بدايتها وحتى النهاية والتي حضرها غريمه الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولَ عالميا وخليفته على الملاعب الترابية مواطنه كارلوس ألكاراس، والبولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى لدى السيدات.

ولكن الماتادور الإسباني فقد التركيز في بعض النقاط أمام خصم عنيد دافع عن حظوظه ونجح في التغلب عليه للمرة الأولى في رولان غاروس، علما بأن المواجهة الأخيرة بين نادال وزفيريف كانت في نصف نهائي رولان غاروس 2022 عندما تعرض الألماني إلى إصابة خطيرة في كاحله كادت تنهي مسيرته.

وهذا الفوز هو الرابع فقط لزفيريف على نادال في 11 مباراة بينهما.  

وقال نادال عقب المباراة "لست متأكدا بنسبة 100 بالمئة، لكن إذا كانت هذه هي المرة الأخيرة، فقد استمتعت"، مضيفا أن "نسبة عدم عودته إلى اللعب في رولان غاروس عالية".

وتابع "آمل على أي حال أن أعود للمشاركة في الألعاب الأولمبية" هذا الصيف في باريس.

ولم يسبق لنادال أن خرج من الدور الأول لرولان غاروس على مدار عقدين من الزمن قبل أن يخسر اليوم.

ومني الإسباني بالخسارة الرابعة فقط في رولان غاروس في خلال 20 عاما تقريبا، بعد سقوطه مرتين أمام دجوكوفيتش ومرة واحدة أمام السويدي روبن سودرلينغ.

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