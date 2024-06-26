سقوط حكم مغشياً عليه في مباراة كندا وبيرو

الوكيل الاخباري-

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أكدت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن درجات الحرارة المرتفعة تشكل أزمة كبيرة بالنسبة إلى مباريات كوبا أمريكا.قالت الصحيفة إن مباراة كندا وبيرو شهدت واقعة مرعبة، بعدما سقط الحكم المساعد مغشياً عليه بسبب ارتفاع درجة الحرارة.وأوضحت "كان لافتاً في ملعب ميرسي بارك تأثير درجة الحرارة المرتفعة على أداء لاعبي كندا وبيرو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في كوبا أمريكا 2024، قبل أن ينهار مساعد الحكم أومبرتو بانغوي، ما أدى إلى توقف اللعب خلال الوقت بدل الضائع في الشوط الأول".وأضافت "تم إحضار نقالات لمساعد الحكم ليعالجه الطاقم الطبي، قبل أن يتم إخراجه من الملعب واستبداله بعد نهاية الشوط الأول".وأشارت إلى أنه وسط تحذير شديد بسبب درجات الحرارة المرتفعة في مدينة كانساس سيتي، فازت كندا 1-0 بفضل الهدف الذي سجله جوناثان ديفيد على بيرو التي لعبت بعشرة لاعبين.يذكر أنه في مباراة أخرى تم استبدال رونالد أراوخو في مباراة أوروغواي مع بنما بسبب شعوره بآثار الحرارة والجفاف في ميامي، فلوريدا، حيث لم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً من لعب سوى الـ 45 دقيقة.