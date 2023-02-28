سكالوني أفضل مدرب في 2022

الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، هوية أفضل مدرب في العالم لعام 2022، خلال الحفل الذي أقيم اليوم ، في العاصمة الفرنسية باريس.



وتنافس على حصد الجائزة كل من كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين)، قبل أن يظفر الأخير بها لأول مرة في مسيرته.



واستطاع سكالوني قيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب مونديال 2022، للمرة الثالثة في تاريخ التانجو، بعد التغلب على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.



ولا يحظى سكالوني بمسيرة تدريبية مرموقة، مثل أنشيلوتي وجوارديولا، إلا أن إنجاز التتويج بكأس العالم وضعه في المركز الأول.

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