سكالوني يؤكد الشكوك حول ميسي

الوكيل الإخباري - أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين، سبب غياب قائد المنتخب ليونيل ميسي، عن مباراة الأمس ضد بوليفيا.



وحل منتخب الأرجنتين ضيفا على بوليفيا، مساء أمس الثلاثاء، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وفاز راقصو التانجو بثلاثية دون رد.



وقال سكالوني في تصريحات نشرتها شبكة "vermouth-deportivo" الأرجنتينية، عقب المباراة: "ليونيل ميسي لم يكن متاحا للعب في اللقاء".



ولم يتواجد ميسي في التشكيل الأساسي، ما أثار الشكوك حول معاناته من إصابة.

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وأكد سكالوني هذه الشكوك بالقول "لقد حاول التعافي أمس، لكنه لم يشعر بالراحة، ولهذا قررنا ألا نخاطر به".



جدير بالذكر، أن ميسي انتقل لصفوف إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

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