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الإثنين، 11-09-2023 04:02 م

سكالوني يتحفظ على إشراك ميسي أمام بوليفيا

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الوكيل الإخباري -  أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، الأحد، أن قائد "الألبيسيليستي"، ليونيل ميسي، سيسافر مع البعثة إلى لا باز من أجل مواجهة بوليفيا الثلاثاء المقبل في ثاني جولات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ولكنه لم يحسم مسألة مشاركته من عدمها كأساسي.

وأكد سكالوني خلال مؤتمر صحفي: "السفر، سيسافر. لقد تدرب اليوم منفرداً. يتبقى يومان على المباراة. سنتخذ القرار النهائي بشأنه الإثنين، أو صباح يوم المباراة الثلاثاء. نريد دخول المباراة بأفضل ظروف ممكنة".

وخضع ميسي لفحوصات طبية السبت لاطمئنان على عدم وجود أي إصابة، وذلك بعد أن طلب التغيير في انتصار منتخب بلاده على الإكوادور بهدف نظيف الخميس الماضي في انطلاقة التصفيات المونديالية، ورغم عدم وجود أي تصريح رسمي بشأن إصابة الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني، إلا أن سكالوني أكد "جاهزية" صاحب القميص رقم ‘10’.

وتأتي صعوبة اللعب أمام بوليفيا على ملعبها، من الارتفاع الكبير للملعب على سطح البحر، لأن الضغط البارومتري المنخفض يمكن أن يتسبب في خسارة نسبة كبيرة من الأكسجين للرياضيين المعتادين على المنافسة في الأجواء الطبيعية، أي أن أجسامهم لا تنقل أو تستخدم الأكسجين بنفس الكفاءة.

وقال في هذا الصدد: "مواجهة بوليفيا في حد ذاتها تزيد من صعوبة الأجواء، ولكني لن اشتكي تحت أي ظرف. الجميع مجبر على أن يلعب هناك. لا يمكن التكيف والاستعداد في هذا الوقت الضيق، وكان علينا أن نسافر قبل بضعة أيام، والعمل على جوانب أخرى".

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ملاعب 

 


 




 

 


 

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