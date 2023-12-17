سكتة قلبية سبب انهيار قائد لوتون

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن سبب انهيار اللاعب توم لوكيير خلال مباراة لوتون تاون وبورنموث السبت في الدوري الإنجليزي يعود إلى إصابته بسكتة قلبية.



أكدت الصحيفة أن نادي لوتون كشف عن تفاصيل الواقعة المرعبة التي أدت إلى إلغاء مباراة الفريق على ملعب فيتاليتي، في الجولة 17 من "البريميير ليغ"، بعد سقوط لوكيير بشكل مفاجئ.



وأشارت إلى أن قائد الفريق البالغ من العمر 29 عاماً تلقى العلاج على أرض الملعب وتم نقله إلى المستشفى بعد سقوطه في الدقيقة 60 من المباراة ضد بورنموث، قبل أن تم إلغاء المباراة في النهاية بعد إخراج اللاعبين من الملعب، مع اتخاذ القرار بعدم قدرة أي من الطرفين على الاستمرار.



وأوضحت: "لوتون تاون كشف بيان رسمي عن إصابة لوكيير بسكتة قلبية أدت إلى سقوطه على أرضه الملعب، لكنه استجاب بحلول الوقت الذي تم فيه نقله على النقالة، بينما تلقى المزيد من العلاج داخل الملعب، وهو ما نشكر عليه مرة أخرى الطواقم الطبية من الناديين".



وأضاف: "تم نقل توم إلى المستشفى، حيث يمكننا طمأنة أنصاره بأنه مستقر ويخضع حاليا لمزيد من الاختبارات مع عائلته بجانب سريره، ونود أن نشكر الجميع على دعمهم واهتمامهم ورسائلهم المحبة إليه".



واختتمت: "هذه هي المرة الثانية التي يسقط فيها اللاعب بهذه الطريقة، بعدما سقط بالطريقة نفسها في مباراة لوتون تاون ضد كوفنتري في مايو (آيار) الماضي على ملعب ويمبلي، بسبب معدل ضربات غير منتظم وسريع للقلب، وخضع المدافع إلى عملية جراحية قبل عودته مجدداً إلى الملاعب".

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