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الخميس، 03-08-2023 04:28 م

سلة الأردن تبحث عن انطلاقة قوية أمام البرتغال

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الوكيل الإخباري -  يفتتح منتخب الأردن لكرة السلة في الثامنة مساء غد الجمعة مشواره في بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية بلقاء منافسه البرتغال على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

ويبحث منتخب الأردن عن تقديم الأداء المثالي والنتائج المميزة قبل أن يتفرغ لخوض مشواره في كأس العالم التي تستضيفها دول الفلبين واليابان وإندونيسيا بداية من يوم 25 أغسطس/ أب الجاري.

ويلتقي قبل مواجهة الأردن والبرتغال، منتخبا المكسيك وأنجولا في مباراة لن تخلو من القوة والإثارة.

مواجهة قوية

يدرك منتخب الأردن أهمية تحقيق الفوز في انطلاقة البطولة، خاصة مع الحالة المعنوية المرتفعة التي تسبق المشاركة في كأس العالم.

ويتسلح منتخب الأردن بجماهيره التي طالما ساهمت في انتصاراته بفضل ما تتحلى به من تشجيع مثالي يحفز اللاعبين على تقديم كل ما لديهم.

ويسعى وسام الصوص المدير الفني لمنتخب الأردن، لتأكيد جاهزية منتخبه للمونديال عبر تقديم المطلوب وكسب الثقة.

وتزخر صفوف منتخب الأردن بلاعبين على مستوى عال ويتمتعون بالخبرة الدولية الكبيرة حيث يتقدمهم أحمد الدويري ومالك كنعان والأمريكي رونداي جيفرسون وزيد عباس وسامي بزيع وأمين أبو حواس وأمير عيد وفريدي إبراهيم وهاشم عباس وأحمد حمارشة وفادي قرمش وأحمد الحموري ومحمود الهزايمة ويوسف أبو وزنة.

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