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الخميس، 02-02-2023 03:59 م

سلمان الفرج يقترب من اعتزال كرة القدم

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الوكيل الإخباري - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة حول اقتراب قائد نادي الهلال السعودي سلمان الفرج من اعتزال اللعب نهائيًا.

وأعلن ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، عن عدم قدرة سلمان الفرج، على الاستمرار طويلًا، في الملاعب، وذلك بعد أن نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن تعرض الفرج، لـ5 إصابات خطيرة، في آخر 4 سنوات.

وأكد الشهراني، على أن الإصابات التي تعرض لها سلمان الفرج، في السنوات الأربع الأخيرة، كانت على النحو التالي:
- عام 2019: عملية جراحية لـ "تحرير" أوتار مفصل الحوض.
- عام 2019: عملية في "الفتاق" أسفل البطن.
- عام 2021: إصابة في أربطة الكاحل.
- عام 2022: إصابة في نفس أربطة الكاحل.
- عام 2022: إصابة في الساق.

وتعد أخر إصابات الفرج التي تعرض لها أمام النصر، كانت بمثابة الضربة القاضية له، وقد تكتب نهايته في كرة القدم خلال الفترة القليلة القادمة، لأن هذه الإصابة أصبحت مزمنة، حيث أضعفت أوتار كاحل الفرج.

وكان قد شارك القائد سلمان الفرج، في 336 مباراة رسمية، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 33 آخرين، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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