سمر نصار: الوصول للمونديال طموح كل أردني

الوكيل الإخباري - قالت سمر نصار، الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، أن حلم الوصول إلى كأس العالم أصبح طموحا لكل مواطن أردني.



وأضاف نصار في حديثها الجمعة لقناة الأردن الرياضية: "مللنا من مصطلح حلم الوصول لكأس العالم، حان الوقت لنسخر كل إمكانياتنا لترجمة هذا الطموح".



وأوضحت نصار: "عدنان حمد أنجز المطلوب منه في تحسين تصنيف المنتخب وقيادته من المركز 96 إلى 84".



وأكملت: "منتخبنا مستقر ويمضي بخطى مطمئية، كل مرحلة لها خصوصيتها، ووجدنا أن المغربي الحسين عموتة يتناسب مع طموحات الاتحاد الأردني خصوصا أنه يتمتع بسيرة تدريبية مميزة".



وأشارت نصار إلى أن حمد مدرب دمث وخلوق، والبحث عن مدير فني يخلفه كان قبل فترة قصيرة للغاية من نهاية عقده.



وتابعت: "التعاقد مع عموتة ليس مفاجأة، بل درسنا عدة خيارات تدريبية، وارتأينا أنه الأفضل وخصوصا بعد التجربة المغربية الناجحة في كأس العالم 2022".



وكان الاتحاد الأردني قد قدم عموتة مديرا فنيا لمنتخب النشامى في مؤتمر صحفي عقد الخميس.

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