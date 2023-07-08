السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

سفير سوريا السابق لدى أنقرة: الأسد لن يلتقي أردوغان الا بشروط

رئيس الوزراء يعمم على الوزارات والدوائر الحكومية اعتباراً من الخميس المقبل

وزير الزراعة يزور معهد باري في إيطاليا

مركبات تتحول لأدوات قتل.. الأردن يخسر 3500 إنسان خلال 6 سنوات

مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات "مهرجان جرش" الاثنين

التربية تنشر أسئلة امتحان علوم الارض

تجنبا للتبعات القانونية .. بيان حكومي هام اليوم السبت

توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

طلبة توجيهي أدبي: أغلب أسئلة امتحان العلوم الإسلامية من سنوات سابقة

التربية تنشر أسئلة امتحان العلوم الإسلامية

السبت، 08-07-2023 10:40 ص

سمر نصار: الوصول للمونديال طموح كل أردني

7202389611319587617


الوكيل الإخباري - قالت سمر نصار، الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، أن حلم الوصول إلى كأس العالم أصبح طموحا لكل مواطن أردني.

وأضاف نصار في حديثها الجمعة لقناة الأردن الرياضية: "مللنا من مصطلح حلم الوصول لكأس العالم، حان الوقت لنسخر كل إمكانياتنا لترجمة هذا الطموح".

وأوضحت نصار: "عدنان حمد أنجز المطلوب منه في تحسين تصنيف المنتخب وقيادته من المركز 96 إلى 84".

وأكملت: "منتخبنا مستقر ويمضي بخطى مطمئية، كل مرحلة لها خصوصيتها، ووجدنا أن المغربي الحسين عموتة يتناسب مع طموحات الاتحاد الأردني خصوصا أنه يتمتع بسيرة تدريبية مميزة".

وأشارت نصار إلى أن حمد مدرب دمث وخلوق، والبحث عن مدير فني يخلفه كان قبل فترة قصيرة للغاية من نهاية عقده.

وتابعت: "التعاقد مع عموتة ليس مفاجأة، بل درسنا عدة خيارات تدريبية، وارتأينا أنه الأفضل وخصوصا بعد التجربة المغربية الناجحة في كأس العالم 2022".

وكان الاتحاد الأردني قد قدم عموتة مديرا فنيا لمنتخب النشامى في مؤتمر صحفي عقد الخميس. 

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
72023810656891961929

تحديد موعد حفل تقديم ميسي في إنتر ميامي

72023893525494274918

ريال مدريد يطلب قرضا لإنجاز صفقة مبابي

72023892846898857291

نقل فان دير سار إلى العناية المركزة

72023891045831318381

الوحدات يستقبل محترفه إيتو

357721245_856901702661281_175059089560330434_n-1370x1157

الملاكم “ابو جاجة” يضمن ميدالية للأردن

image

ارتفاع حصيلة الأردن في الألعاب العربية إلى 8 ميداليات

أخبار متعلقة
720236143046424918618

عموتة: سنبذل كل الجهود لوصول النشامى لكأس العالم

6202318114137566979461

المنتخب الوطني لكرة السلة يبدأ معسكره التدريبي في ليتوانيا

6202310143053644684720 (1)

أليجري يدير ظهره لأموال الدوري السعودي

6202310131938805618114

بالصور.. ميسي يحظى باستقبال الأبطال في بكين

6202310125411841870325 (1)

بعد خسارة ميسي.. برشلونة يترك الريال في مواجهة رابطة الليجا

62023101311912930044

حالة حارس باريس سان جيرمان تسوء