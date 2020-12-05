سواريز مع أطفاله بعد انتهاء الحجر .. مشاهد مؤثرة

الوكيل الإخباري _ عاد لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني لممارسة حياته الطبيعية بعد شفائه من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد – 19 والذي أخضعه للحجر الصحي لمدة تصل إلى 15 يومًا.



وأصيب سواريز بفيروس كورونا فور انتهاء التوقف الدولي مباشرة قبل نحو 17 يومًا، واستمر في فترة العزل عن الجميع حتى خرج الفيروس تمامًا من جسده، حيث أظهرت الفحوصات الأخيرة نتائجًا سلبية للفيروس.



وعاد سواريز إلى منزله بعد شفائه من فيروس كورونا، والتقى بعائلته في لقطات عاطفية، حيث ظهر عليه السعادة البالغة مع أطفاله الذين لم يروه طوال فترة العزل والحجر الصحي.





كما سيعود سواريز للعب مباريات كرة القدم مع أتلتيكو مدريد، ومن المتوقع أن يشارك كبديل في مباراة أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد اليوم.



الجدير بالذكر أن سواريز غاب عن 4 مباريات لأتلتيكو مدريد في الدوي الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وحقق الفريق خلالها انتصارين في الدوري الإسباني، وتعادلين في دوري أبطال أوروبا.



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