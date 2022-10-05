سواريز يستقر على وجهته الجديدة

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن الوجهة المقبلة للأوروجوياني لويس سواريز، نجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.



ويلعب سواريز (35 عاما) حاليا، في صفوف فريق ناسيونال دي مونتيفيديو، لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



وبحسب إذاعة "راك 1" الإسبانية، فإن سواريز سيخوض مع منتخب بلاده كأس العالم في قطر، ومن ثم سينضم لفريق لوس أنجيلوس جالاكس الأمريكي، في يناير/كانون الثاني المقبل.



ومن المقرر أن يلتقي سواريز، مع زميله السابق في برشلونة، الإسباني ريكي بويج، الذي رحل عن البارسا في الصيف الماضي، ووقع مع جالاكسي لمدة 3 مواسم.



ورحل سواريز عن برشلونة في صيف 2020، وانضم لصفوف أتلتيكو مدريد، وساهم معه في التتويج بلقب الليجا في موسم الأول، قبل أن يرحل مع نهاية الموسم الثاني.

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