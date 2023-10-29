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الأحد، 29-10-2023 04:04 م

سواريز يسجل الهدف رقم 550 في مسيرته

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الوكيل الإخباري - سجل لويس سواريز الهدف الثالث في فوز فريقه غريميو على أمريكا 4-3، وهو الهدف رقم 550 الذي يسجله في مسيرته.

سجل سواريز (36 عاماً)، الذي بدأ مسيرته في ناسيونال في الدقيقة 70 من عمر المباراة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري البرازيلي.

وتوصل اللاعب مؤخراً إلى اتفاق لفسخ تعاقده مع غريميو بنهاية العام الجاري، مع العلم بأنه كان ممتداً حتى نهاية 2024.

وقالت وسائل الإعلام: "من المحتمل أن ينتقل سواريز إلى إنتر ميامي الأمريكي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، أو إلى ريفر بليت الأرجنتيني".

وبالهدف الذي سجله سواريز، رفع حصيلته التهديفية مع غريميو الذي ارتدى قميصه في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 22 هدفاً.

وسجل سواريز 22 هدفاً مع ناسيونال، و15 مع غرونيغين الهولندي، و111 مع أياكس، و82 مع ليفربول، و198 مع برشلونة، و34 مع أتلتيكو، و68 مع منتخب بلاده الذي يعد هدافه التاريخي.

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