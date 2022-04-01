الجمعة 01-04-2022
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الجمعة، 01-04-2022 11:10 م

سواريز يواجه رونالدو في مونديال قطر 2022

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
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سُحبت قرعة كأس العالم "قطر 2022" في العاصمة القطرية الدوحة، وسبقها العديد من الفقرات الفنية والرسمية، حيث القى رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو وأمير دولة قطير الأمير تميم بن حمد، بالإضافة للفنانة المصرية الشهيرة شريهان وفقرة غنائية.



وشهد حفلة القرعة استذكار النجوم الذين رحلوا مؤخرا وفي مقدمتهم أسطورة الأرجنتين دييغو أرماندو مارادونا، كما تم إعلان تميمة البطولة وتقديم كأس البطولة من مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب وأحد المشجعين الأطفال للديوك الفرنسية .



وقام أسطورة المنتخب البرازيلي كافو، وأسطورة منتخب أمريكا للسيدات والنيجيري أوكوشا، والأسترالي تيم كاهيل، والإيراني علي دائي، الجزائري رابح ماجر، الصربيورا ميلوتينوفيتش، والقطري عادل مال الله بسحب القرعة.


وضمت المجموعة الثامنة منتخبات البرتغال ، الأورغواي ، كوريا الجنوبية ، غانا، مما يشعل الحماس بشأن مواجهة نارية جديدة بين كريستيانو رونالدو ولويس سواريز .

 




 

 


 

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