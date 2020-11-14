سواريز يُوسع الفارق مع ميسي في سباق مثير

الوكيل الإخباري _ نجح لويس سواريز من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب أوروجواي، في شباك منتخب كولومبيا، خلال المواجهة التي جمعت الطرفين، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



هدف سواريز جاء في الدقيقة 54، من علامة الجزاء، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في صدارة قائمة هدافي التصفيات حتى الآن، مع العلم أن جميع تلك الأهداف جاءت من ضربات الجزاء.





ورفع رفاق سواريز رصيدهم، إلى 6 نقاط في المركز الثالث مناصفة مع الإكوادور، فيما توقف رصيد المنتخب الكولومبي عند 4 نقاط، ليتراجع إلى المركز السادس





ووصل سواريز إلى الهدف رقم (25) في تصفيات كأس العالم، بعد تسجيله لثاني أهداف منتخب الأوروجواي في مرمى كولومبيا، ليُوسع الفارق عن ليونيل ميسي إلى ثلاثة أهداف.



ويتصدر سواريز قائمة أفضل الهدافين حتى الآن في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، برصيد 25 هدفاً، ويأتي بعده ليونيل ميسي (22)، ثم هرنان كريسبو (19).







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المصدر : ملاعب

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