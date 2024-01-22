سوريا تحلم بالتأهل من بوابة الهند

الوكيل الإخباري - يتمسك المنتخب السوري بفرصته في التأهل لثمن نهائي بطولة كأس آسيا، لكنه سيكون مطالبا بالفوز على الهند، عندما يلتقيان غدا الثلاثاء، في ختام دور المجموعات.



وينتظر منتخب نسور قاسيون، هدية أستراليا أمام أوزبكستان، في المباراة التي ستقام بنفس التوقيت.



ويتواجد المنتخب الأسترالي على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل لدور الـ 16، فيما يحتل منتخب أوزبكستان المركز الثاني برصيد 4 نقاط.



ويتواجد المنتخب السوري في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يقبع المنتخب الهندي في قاع الترتيب بلا نقاط.



ولدى سوريا، فرصتين لعبور دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، الأولى هي الفوز على المنتخب الهندي بثلاثية نظيفة مع خسارة أوزبكستان أمام أستراليا بهدفين نظيفين، ليتأهل في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف على أوزبكستان، خاصة وأن المواجهة التي جمعت بين المنتخب السوري ونظيره الأوزبكي انتهت بالتعادل السلبي.



وتتمثل الفرصة الثانية للمنتخب السوري لعبور دور المجموعات، هي فوزه على المنتخب الهندي بأكبر عدد ممكن من الأهداف، مع تعادل أوزبكستان أو فوزه، وانتظار نهاية دور المجموعات لمعرفة ما إذا كان سيتواجد ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث أم لا.



ورفع الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب السوري، شعار "التحدي" في مباراته أمام المنتخب الهندي.



وأكد كوبر على أنهم يتمسكون بالأمل، وقال عقب الخسارة أمام المنتخب الأسترالي "سنحاول أن نقدم الأفضل في المباراة الأخيرة القادمة ضد الهند، ونتمسك بآمال التأهل إلى الدور المقبل".



وأضاف "واثق ومتفائل من قدرات اللاعبين ونحلم بالتأهل لدور الـ 16 ولأبعد مرحلة في البطولة".



ولن تكون مهمة المنتخب السوري في الفوز بالمباراة سهلة، لا سيما وأن المنتخب الهندي لا زالت أمامه فرصة ضئيلة للتأهل كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بشرط الفوز على المنتخب السوري وأن تسير نتائج مباريات المجموعات الأخرى في مصلحته.



وسيحاول المنتخب الهندي بكل قوته لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل ترك انطباع جيد لدى الجماهير، في حال فشله في التأهل والخروج من البطولة.



في الوقت نفسه، سيكون لدى المنتخب الأوزبكي، مهمة صعبة لضمان التأهل المباشر لدور الـ 16، دون الدخول في حسابات معقدة، عندما يواجه المنتخب الأسترالي، الذي ضمن التأهل للدور التالي.



وكفي المنتخب الأوزبكي، التعادل أو الفوز بأي نتيجة ليتأهل لدور الـ 16 مباشرة، ولكنه يسعى بكل قوته للفوز بالمباراة من أجل تصدر المجموعة ومواجهة منافس أسهل نسبيا في ثمن النهائي.



في المقابل، يدخل المنتخب الأسترالي، المباراة بحثا عن تحقيق العلامة الكاملة للحفاظ على صدارة المجموعة، والتأكيد على أنه سينافس على التتويج بلقب البطولة.

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