الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

دائرة الإفتاء: يُفضل عدم استدانة الشخص لشراء الأضحية

غرامات مالية على مستخدمي خرطوم المياه لغسيل الأرصفة والسيارات

احتراق مركبة ونفوق عدد من الأغنام في الزرقاء - صور

113 مستوطنا يقتحمون الأقصى

وفاة و99 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأردن والبنك الدولي يوقعان 3 اتفاقيات تمويل

التنمية الاجتماعية للأردنيين : تأكدوا من جهات التبرع

تصريحات حكومية تفاجئ الأردنيين اليوم وتشعل مواقع التواصل

الهاتف النقال يحرم 28 طالبا جديدا من امتحانات التوجيهي

إحالة أسعار الإسمنت إلى القضاء

الثلاثاء، 13-07-2021 12:40 م

سوريا تطلب اعتماد الأردن ملعبا بيتيا لها في تصفيات المونديال

dd11f3dc-07d4-42fd-a7a0-b6e623596f69


الوكيل الإخباري - أنس عشا
كعادتها عمان ستكون حاضنة الشعوب العربية وأحلامهم، والملاذ الأمن لهم في الأزمات وذلك بعد اختيارها من الأشقاء السوريين لتشهد حلمهم الكبير في المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر "2022".اضافة اعلان


 

واختار الجهاز الفني للمنتخب السوري الأول لكرة القدم ملاعب العاصمة لتكون الملاعب البيتية لنسور قاسيون في ظل الحظر على الملاعب السورية بسبب الظروف السياسية الصعبة، حيث أكد المدير الفني نزار محروس بتصريحات للاعلام السوري على تشابه الظروف البيئية والإجتماعية بين عمان ودمشق وعلى ثقته بدعم الجمهور الأردني الذي سيشعرهم بأنهم في بيتهم على حد وصفه.

وجاء المنتخب السوري في المجموعة الأولى من التصفيات رفقة منتخبات لبنان، العراق، إيران، كوريا الجنوبية والإمارات، حيث يطمح للتأهل لنهائيات كـأس العالم للمرة الأولى بتاريخه .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
181436313_3459925637440345_6580773941980442780_n

صراع ثلاثي على صدارة هدافي دوري المحترفين

7202112203827179526692

برشلونة يرضخ للطلب الفلسطيني ،، الرياضة وسيلة توعية

منتخب-إيطاليا-scaled

كبار القوم ،، يتعبون ولكنهم لا يموتون - شاهد

main_image5d7c077dacbda

الأردني قادر على الإبداع ،، شلباية مشروع أسطورة عالمية

7202176194505557111

كلاسيكو الأرض يجمع البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

720217142248218434257

سيرجيو راموس يجتاز الكشف الطبي في سان جيرمان

أخبار متعلقة
منتخب-إيطاليا-scaled

كبار القوم ،، يتعبون ولكنهم لا يموتون - شاهد

main_image5d7c077dacbda

الأردني قادر على الإبداع ،، شلباية مشروع أسطورة عالمية

6202124163446837480090

السماح للجماهير تحت 18 عام بدخول المدرجات ،، بشرط !!