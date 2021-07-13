سوريا تطلب اعتماد الأردن ملعبا بيتيا لها في تصفيات المونديال

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الوكيل الإخباري - أنس عشاكعادتها عمان ستكون حاضنة الشعوب العربية وأحلامهم، والملاذ الأمن لهم في الأزمات وذلك بعد اختيارها من الأشقاء السوريين لتشهد حلمهم الكبير في المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر "2022".واختار الجهاز الفني للمنتخب السوري الأول لكرة القدم ملاعب العاصمة لتكون الملاعب البيتية لنسور قاسيون في ظل الحظر على الملاعب السورية بسبب الظروف السياسية الصعبة، حيث أكد المدير الفني نزار محروس بتصريحات للاعلام السوري على تشابه الظروف البيئية والإجتماعية بين عمان ودمشق وعلى ثقته بدعم الجمهور الأردني الذي سيشعرهم بأنهم في بيتهم على حد وصفه.وجاء المنتخب السوري في المجموعة الأولى من التصفيات رفقة منتخبات لبنان، العراق، إيران، كوريا الجنوبية والإمارات، حيث يطمح للتأهل لنهائيات كـأس العالم للمرة الأولى بتاريخه .