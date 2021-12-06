سوريا تهدر فرصة التأهل ،، وتونس تخطف صدارة المجموعة الثانية

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



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تأهل المنتخب التونسي للدور ربع النهائي لكأس العرب "قطر 2021" رفقة المنتخب الإماراتي، وذلك بفوزه عليه بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الثمامة لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية .وسجل هدف المباراة الوحيد سيف الدين الجزيري بالدقيقة الـ 11 من عمر المباراة، ليصعد بمنتخب بلاده للصدارة بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الإمارات الوصيفة.وأهدرت سوريا فرصة التأهل بخسارتها غير المتوقعة أمام موريتانيا بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت على استاد الجنوب، بالتوقيت ذاته.وتقدمت موريتانيا عن طريق محمد سويد بالدقيقة 50، إلا أن التعادل لنسور قاسيون جاء سريعا عن طريق محمود بحر بالدقيقة 52.واندفع رفاق محمود المواس بصورة كبيرة لتسجيل هدف التأهل وأهدروا شلالا من الفرص المحققة للتسجيل، قبل أن تتلقى هدف الخسارة بالدقيقة 92 بأقدام حمي تانجي.وبهذه النتيجة بقيت سوريا بالمركز الثالث بـ 3 نقاط، وهو الرصيد ذاته لموريتانيا الأخيرة.