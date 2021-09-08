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الأربعاء، 08-09-2021 03:37 م

سوريا والإمارات ،، لا غالب ولا مغلوب (صور)

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
خطف المنتخب الإماراتي نقطة ثمينة من  مضيفه السوري بتعادله معه بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية من المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. اضافة اعلان

 
وتقدمت الإمارات بهدف لعلي مبخوت بالشوط الأول، قبل ان يتعادل محمود البحر لسوريا، علما بأن اغلب فترات المباراة شهدت هجوما وسيطرة سورية. 
 
واقيمت المبارة على ملعب الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في العاصمة الأردنية عمان، بإعتباره الملعب البيتي للمنتخب السوري، وسط حضور جماهيري كامل لنسبة ال30% من المدرجات والتي تم السماح بها من الجهات الصحية منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد بين الجماهير. 

 




 

 


 

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