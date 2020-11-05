سولشاير يعلق على شائعات إقالته من مانشستر يونايتد

الوكيل الإخباري _ علق النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على شائعات إقالته من منصبه، عقب الهزيمة من باشاك شهير.





باشاك شهير نجح في الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2\1، في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال سولشاير في تصريحات بعد المباراة عن شائعات إقالته نقلها موقع “جول” العالمي: “أنا أرفض التعليق على شيء من هذا القبيل، بالطبع، الوقت مبكر والأراء موجودة طوال الوقت، عليك أن تبقى قويًا، أنا موظف في النادي أقوم بعمل ما وأنا أفعل ذلك بأفضل ما لدي من قدرات مع طاقمي”.



وبشأن هدف أصحاب الأرض الأول: “كنا نلعب ركلة ركنية قصيرة والجميع ينسى العودة مع لاعبي الخصم، وهرب ديمبا با في الخلف، كان هناك قلة تواصل وعدم اتخاذ قرارات جيدة، فأنت لا ترى حقًا تلك الأهداف على هذا المستوى”.



واستكمل: “لا ينبغي أن نستقبل أهداف سهلة كهذه، فنحن نعلم مدى صعوبة خلق الفرص، وعندما تستقبل أهدافًا سهلة مثل هدفي اليوم، فإن ذلك يجعل الأمر صعبًا”.



وأوضح: “من الواضح أنه ليس هدفًا تستقبله عادةً، لم نقم بواجباتنا، هذه مسؤوليتي، لعبنا ركلة ركنية قصيرة لكننا نسينا واجباتنا الدفاعية بعد أن لعبنا تمريرات قصيرة”.



وشدد: “بدأنا في الدقائق العشر الأولى وبدا أن لدينا بعض المساحة، لكننا تركنا أنفسنا نلعب بشكل مفتوح في استقبال الهدفين، وكان ذلك مخيبًا للآمال”.



وأتم: “كان هناك استجابة جيدة للهدف بعد هدفهم الثاني، ثم في الشوط الثاني اعتقدنا أنه يمكننا المضي قدمًا وصنع الفرص لكننا لم ننجح”.



جدير بالذكر أن مان يونايتد وصل إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة.



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المصدر : ملاعب



