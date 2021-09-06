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الإثنين، 06-09-2021 03:54 م

سوني سعد يتألق رفقة لبنان في التصفيات ،، فلماذا يغيب عن الوحدات !؟

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
واصل نجم فريق الوحدات الأول لكرة القدم، اللبناني حسن سعد والمعروف باسم "سوني" تألقه رفقة منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر "2022"، وذلك بمشاركته في مباراة لبنان والإمارات والتي انتهت بالتعادل السلبي بانضباط عالي لرجال الأرز اللذين لعبوا خارج أرضهم.اضافة اعلان



النجم اللبناني صاحب الأهداف الرائعة في الدور الماضي، وخصوصا قذيفته بمرمى المنتخب التركمانستاني، بالإضافة لهدفه المهم في مرمى كوريا الجنوبية والذي كاد أن يخطف نقاط المباراة لولا المشاكل الدفاعية، والذي تألق في دوري أبطال اسيا ومنح الوحدات نقاط مباراة فولاذ الإيراني، يغيب عن الأخضر بالمسابقات المحلية فما السبب !؟


العديد من المتابعين يعزون السبب لسوء التوظيف والذي أفقد الجهاز الفني بقيادة الوطني عبدالله أبو زمع الثقة باللاعب والأمر ذاته ينطبق على الجماهير، فاللاعب يتألق بمركز المهاجم الثاني أو صانع الألعاب ويجيد القدوم من الخلف والتسديد من بعيد، إلا أنه يلعب بالوحدات كجناح أو مهاجم، رغم "زحمة" الأجنحة للوحدات وشح صناع الألعاب بعد خروج صالح راتب للإحتراف ، مما يثير التساؤلات .. لماذا لم يأخذ سوني فرصته بمركزه الأصلي بدلا من التعاقد مع سليمان أبو زمع ، وما الذي يختلف في الوحدات عن لبنان، وهل وصل دورينا لمرحلة تنافسية أصعب من تلك الموجودة في الأدوار الحاسمة من تصفيات كأس العالم ؟!

 




 

 


 

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