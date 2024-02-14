سون ضحية عراك بالأيدي قبل مباراة كوريا الجنوبية والأردن

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي بريطاني، تفاصيل مثيرة حدثت بين لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي، قبل مواجهة المنتخب الأردني في كأس آسيا 2023.



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وكان المنتخب الأردني قد تغلب على نظيره الكوري الجنوبي في نصف النهائي بهدفين دون رد، قبل أن تخسر كتيبة النشامى في النهائي أمام قطر بنتيجة (3-1).



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن شجارا وقع بين لاعبي المنتخب الكوري عشية مواجهة الأردن، نتج عنه إصابة سون هيونج مين نجم توتنهام في إصبعه.



وأضافت أن لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي، اجتمعوا لتناول وجبة العشاء ليلة مباراة الأردن، لكن اللاعبين الشباب فضلوا الانتهاء سريعًا للعب تنس الطاولة، ما أثار غضب القائد سون الذي طلب منهم العودة.



واوضحت الصحيفة: "طلب سون قوبل بالرفض من قبل بعض اللاعبين الأصغر سنا، ليحدث عراك بالأيدي كان ضحيته سون الذي حاول تهدئة الأمور لكنه أصيب في إصبعه"



وظهر سون مرتديًا ضمادة على إصبعه خلال المباراة الأخيرة لتوتنهام أمام برايتون في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

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