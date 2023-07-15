سيدات اليابان والهند وقيرغستان في مقدمة مراكز بطولة اسيا للشباب والناشئين للمصارعة

الوكيل الإخباري - سجلت منافسات السيدات ضمن منافسات بطولة اسيا للشباب والناشئين نتائج مهمة حققتها لاعبات الدول المشاركه من قارة اسيا .



وحصدت اليابان والهند وقيرغستان اهم المراكز خلال المنافسات التي تتواصل بحضور رئيس الإتحاد الآسيوي و عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي الى جانب ممثل الإتحاد الدولي و عضو مجلس إدارته زامل الشهراني ورئيس الإتحاد العربي كمال بو عزيز ورئيس الإتحاد الأردني م.محمد العواملة

و عدد من ممثلي الاتحادات الاسيوية



واسفرت منافسات السيدات لفئة تحت 15 سنة على النحو التالي :



وزن 33 كغم

الأول :ديكشا ديكشا (الهند)

الثاني : ان ناكاشي (اليابان)

الثالث : اسيما اسانجريف (قيرغستان)



وزن 36 كغم

الأول : بوجا بوجا (الهند)

الثاني : ايديمي اسانجفيزا (قيرغستان)

الثالث : سوياكي هيبريانو (اليابان)



وزن 39 كغم

الأول : راشانا راشانا (الهند)

الثاني : شوخيستا شونازاروفا (اوزبكستان)

الثالث : سانيا سلطان غالي (كازخستان)



وزن 42 كغم

الأول : ديبانشي ديبانشي (الهند)

الثاني : جنى ابو شاور (الاردن)

الثالث: ريزا كوجيما (اليابان)



وزن 46 كغم

الأول : كوماري اديتي (الهند)

الثاني : يو كوتاسامي (اليابان)

الثالث: ميرامغول اخماتيزهان (كازخستان)



وزن 50 كغم

الأول : دريستيشي دريستيشي (الهند)

الثاني : كريمه سعيد صالح (الاردن )

الثالث : نانا كوزوكا (اليابان)



وزن 54 كغم

الأول :رويون اوجانا (اليابان)

الثاني : مينسا مينجياشاروفا (اوزبكستان)

الثالث : ساندها ساندها (الهند)



وزن 58 كغم

الأول : هنانو مورويكا (اليابان)

الثاني : ارينزول بولدبتار (منغوليا)

الثالث : تينا بونيا (الهند)



وزن 62 كغم

الأول : اشوفيني فيشينيو (الهند)

الثاني : ايانا اسمالكوف (قيرغستان)

الثالث : لايلو اورزبوفا (اوزبكستان )



وزن 66 كغم

الأول : يورينا هوندا (اليابان)

الثاني : موخايو راكيمونوف (اوزبكستان)

الثالث : ساي سينا وانغ (الصين تايبيه)





ترتيب الدول

الأول : اليابان

الثاني : الهند

الثالث : قيرغستان

الرابع : كازخستان

الخامس :اوزبكستان

السادس :الصين تايبيه

السابع : منغوليا

الثامن : الاردن

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