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السبت، 15-07-2023 10:33 ص

سيدات اليابان والهند وقيرغستان في مقدمة مراكز بطولة اسيا للشباب والناشئين للمصارعة

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الوكيل الإخباري - سجلت منافسات السيدات  ضمن منافسات بطولة اسيا للشباب والناشئين نتائج مهمة حققتها لاعبات الدول المشاركه من قارة اسيا .

وحصدت اليابان والهند وقيرغستان اهم المراكز خلال المنافسات التي تتواصل بحضور  رئيس الإتحاد الآسيوي و عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي الى جانب ممثل الإتحاد الدولي و عضو مجلس إدارته زامل الشهراني  ورئيس الإتحاد العربي كمال بو عزيز  ورئيس الإتحاد الأردني م.محمد العواملة 
و عدد من ممثلي الاتحادات الاسيوية

واسفرت منافسات السيدات لفئة تحت 15 سنة على النحو التالي : 

وزن 33 كغم 
الأول :ديكشا ديكشا (الهند) 
الثاني : ان ناكاشي (اليابان) 
الثالث : اسيما اسانجريف (قيرغستان) 

وزن 36 كغم 
الأول : بوجا بوجا (الهند)
الثاني : ايديمي اسانجفيزا (قيرغستان) 
الثالث : سوياكي هيبريانو (اليابان) 

وزن 39 كغم 
الأول : راشانا راشانا (الهند) 
الثاني : شوخيستا شونازاروفا (اوزبكستان) 
الثالث : سانيا سلطان غالي (كازخستان)

وزن 42 كغم 
الأول : ديبانشي ديبانشي (الهند) 
الثاني : جنى ابو شاور (الاردن) 
الثالث: ريزا كوجيما (اليابان) 

وزن 46 كغم 
الأول : كوماري اديتي (الهند) 
الثاني : يو كوتاسامي (اليابان) 
الثالث: ميرامغول اخماتيزهان (كازخستان) 

وزن 50 كغم 
الأول : دريستيشي دريستيشي (الهند) 
الثاني : كريمه سعيد صالح (الاردن ) 
الثالث : نانا كوزوكا (اليابان) 

وزن 54 كغم 
الأول :رويون اوجانا (اليابان) 
الثاني : مينسا مينجياشاروفا (اوزبكستان) 
الثالث : ساندها ساندها (الهند) 

وزن 58 كغم 
الأول : هنانو مورويكا (اليابان) 
الثاني : ارينزول بولدبتار (منغوليا) 
الثالث : تينا بونيا (الهند) 

وزن 62 كغم 
الأول : اشوفيني فيشينيو (الهند) 
الثاني : ايانا اسمالكوف (قيرغستان) 
الثالث :  لايلو اورزبوفا (اوزبكستان ) 

وزن 66 كغم 
الأول : يورينا هوندا (اليابان) 
الثاني : موخايو راكيمونوف (اوزبكستان) 
الثالث : ساي سينا وانغ (الصين تايبيه) 


ترتيب الدول 
الأول :  اليابان 
الثاني : الهند 
الثالث : قيرغستان 
الرابع : كازخستان 
الخامس :اوزبكستان 
السادس :الصين تايبيه 
السابع : منغوليا 
الثامن : الاردن

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