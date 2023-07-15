سيدات اليابان والهند وقيرغستان في مقدمة مراكز بطولة اسيا للشباب والناشئين للمصارعة

الوكيل الإخباري - سجلت منافسات السيدات ضمن منافسات بطولة اسيا للشباب والناشئين نتائج مهمة حققتها لاعبات الدول المشاركه من قارة اسيا .
وحصدت اليابان والهند وقيرغستان اهم المراكز خلال المنافسات التي تتواصل بحضور رئيس الإتحاد الآسيوي و عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي الى جانب ممثل الإتحاد الدولي و عضو مجلس إدارته زامل الشهراني ورئيس الإتحاد العربي كمال بو عزيز ورئيس الإتحاد الأردني م.محمد العواملة
و عدد من ممثلي الاتحادات الاسيوية
واسفرت منافسات السيدات لفئة تحت 15 سنة على النحو التالي :
وزن 33 كغم
الأول :ديكشا ديكشا (الهند)
الثاني : ان ناكاشي (اليابان)
الثالث : اسيما اسانجريف (قيرغستان)
وزن 36 كغم
الأول : بوجا بوجا (الهند)
الثاني : ايديمي اسانجفيزا (قيرغستان)
الثالث : سوياكي هيبريانو (اليابان)
وزن 39 كغم
الأول : راشانا راشانا (الهند)
الثاني : شوخيستا شونازاروفا (اوزبكستان)
الثالث : سانيا سلطان غالي (كازخستان)
وزن 42 كغم
الأول : ديبانشي ديبانشي (الهند)
الثاني : جنى ابو شاور (الاردن)
الثالث: ريزا كوجيما (اليابان)
وزن 46 كغم
الأول : كوماري اديتي (الهند)
الثاني : يو كوتاسامي (اليابان)
الثالث: ميرامغول اخماتيزهان (كازخستان)
وزن 50 كغم
الأول : دريستيشي دريستيشي (الهند)
الثاني : كريمه سعيد صالح (الاردن )
الثالث : نانا كوزوكا (اليابان)
وزن 54 كغم
الأول :رويون اوجانا (اليابان)
الثاني : مينسا مينجياشاروفا (اوزبكستان)
الثالث : ساندها ساندها (الهند)
وزن 58 كغم
الأول : هنانو مورويكا (اليابان)
الثاني : ارينزول بولدبتار (منغوليا)
الثالث : تينا بونيا (الهند)
وزن 62 كغم
الأول : اشوفيني فيشينيو (الهند)
الثاني : ايانا اسمالكوف (قيرغستان)
الثالث : لايلو اورزبوفا (اوزبكستان )
وزن 66 كغم
الأول : يورينا هوندا (اليابان)
الثاني : موخايو راكيمونوف (اوزبكستان)
الثالث : ساي سينا وانغ (الصين تايبيه)
ترتيب الدول
الأول : اليابان
الثاني : الهند
الثالث : قيرغستان
الرابع : كازخستان
الخامس :اوزبكستان
السادس :الصين تايبيه
السابع : منغوليا
الثامن : الاردن