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الجمعة، 08-10-2021 02:47 م

سيدات برشلونة يعوضن إخفاق الرجال في دوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - أنس عشا 
انطلقت منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات، حيث بدأت حاملات اللقب "برشلونة الإسباني" البطولة بطريقة رائعة بالفوز على أرسنال الإنجليزي بنتيجة (4/1) في المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف وسبقها تكريم العديد من لاعبات "البلو جرانا" بجوائز التشكيل المثالي للنسخة الماضية واللواتي توجن بها بوقت سابق.اضافة اعلان

 
 

وتم تكريم الإسبانية أليكسيا بتيلاس بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا وأفضل لاعبة وسط، ومواطنتها ساندرا بانوس بجائزة أفضل حارسة مرمى في أوروبا و إيرين باريديس، لاعبة برشلونة الحالية وباريس سان جيرمان السابقة، بجائزة أفضل مدافعة، وجينيفر هيرموسو جائزة أفضل مهاجمة .

 


وافتتحت الإسبانية ماريونا كالدينتي التسجيل لبرشلونة بالدقيقة 31، لتسجل أليكسيا بتيلاس الهدف الثاني بالدقيقة 42، وفي الشوط الثاني أحرزت النيجيرية أوشولا الهدف الثالث بالدقيقة 47، واختتمت الهولندية ليكي مارتينز المهرجان بتسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 84، فيما جاء هدف أرسنال الوحيد عن طريق لاعبة الوسط النرويجية فريدا مانوم.

وبهذا الفوز تقاسم برشلونة صدارة المجموعة الثالثة مع هوفنهايم الألماني الذي اكتسح كوجي الدنماركي بخماسية نظيفة، حيث يمتلك برشلونة 3 نقاط رفقة الألمانيات، فيما لا يمتلك أرسنال وكوجي أي نقاط .

 




 

 


 

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