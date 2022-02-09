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الأربعاء، 09-02-2022 08:06 م

سيدات يوفنتوس يواصلن التألق بالدوري الإيطالي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
واصل فريق يوفنتوس تحليقه بصدارة الدوري الإيطالي للسيدات، بفوزه على فيرونا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ 14 من البطولة .

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وشهدت الجولة أيضا فوز إنتر ميلان على إمبولي بنتيجة 3/2، وخسارة فيورنتينا من نابولي بهدفين دون رد، وسامبدوريا من ساسولو بنتيجة 3/1.

كما فاز ميلان على لاتسيو بنتيجة 3/1، فيما حقق روما فوزا كبير على بومياليانو بخمسة أهداف لإثنين .
 


وبهذه النتائج انفرد يوفنتوس بالصدارة بـ 40 نقطة من 13 فوز وتعادل، مسجلا 37 هدف فيما تلقت شباكه 6 أهداف فقط، وبفارق 6 نقاط عن ثنائي الوصافة ساسولو وروما .

 




 

 


 

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