سيدات يوفنتوس يواصلن التألق بالدوري الإيطالي

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

واصل فريق يوفنتوس تحليقه بصدارة الدوري الإيطالي للسيدات، بفوزه على فيرونا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ 14 من البطولة .

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وشهدت الجولة أيضا فوز إنتر ميلان على إمبولي بنتيجة 3/2، وخسارة فيورنتينا من نابولي بهدفين دون رد، وسامبدوريا من ساسولو بنتيجة 3/1.



كما فاز ميلان على لاتسيو بنتيجة 3/1، فيما حقق روما فوزا كبير على بومياليانو بخمسة أهداف لإثنين .







وبهذه النتائج انفرد يوفنتوس بالصدارة بـ 40 نقطة من 13 فوز وتعادل، مسجلا 37 هدف فيما تلقت شباكه 6 أهداف فقط، وبفارق 6 نقاط عن ثنائي الوصافة ساسولو وروما .