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السبت، 16-12-2023 02:43 م

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة العمل في منتخب مصر

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الوكيل الإخباري - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي، حقيقة تلقيه عرضا للعمل في منصب مدير منتخب مصر.

وقال عبد الحفيظ، عبر قناة "أم بي سي مصر": "لم يطرح علي تولي منصب مدير المنتخب، ولم يتحدث معي أحد، ومحمد غرابة مدير المنتخب الحالي يسير بشكل جيد، وفي رأيي لا حاجة للتغيير في الوقت الحالي".

وحول موقفه إذا ما تلقى عرضا بشكل فعلي، أوضح: "لست مثاليا كما قلت، ولا أفضل التغيير، لكن لا أحد يرفض العمل في منتخب مصر. مستحيل رفض العمل في منتخب بلدي".

وحول ما يتردد عن عودته للأهلي، أجاب: "راض بمكاني وعملي الحالي، ولابد من دعم من يعمل خلفا لي، والحديث في هذا الأمر كثيرا ليس في صالح النادي. لم أخرج من الأهلي لكي أعود له".

وأشاد عبد الحفيظ بفوز الأهلي على اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، موضحا أن اللقاء اكتسب أهمية كبيرة لقيمة الناديين الكبيرة.

أتم: "الأهلي ليس مجرد ناد. يظهر في المواقف الصعبة، ويقدم مردودا كبيرا في المواعيد الكبرى، ولاعبوه يدركون حجم المسؤولية وأهمية الفوز للجماهير الحمراء".

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