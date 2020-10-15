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الخميس، 15-10-2020 02:20 م

سيغوردسون يرفض عرض الهلال السعودي

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الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الأيسلندي جيلفي  سيغوردسون لاعب فريق إيفرتون متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، رفض عرضا من نادي الهلال للانتقال إلى صفوفه في آخر يوم من سوق الانتقالات الصيفية.
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ورغم موافقة إيفرتون على رحيل سيغوردسون، الذي لم يلعب بشكل أساسي في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلا أن النجم الأيسلندي فضل البقاء في فريقه والقتال على فرصته في اللعب، وسينتظر حتى فترة الانتقالات الشتوية؛ حيث سينتقل إلى دي سي يونايتد الأمريكي في حال لم يحصل على الوقت الكافي مع أيفرتون.

يذكر أن سيغوردسون ،خاض مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الأيسلندي الأول عام 2010، وفي رصيده 76 مباراة دولية و24 هدفا.

وفاز سيغوردسون بلقب أفضل لاعب في بلاده 9 مرات، منها 8 مرات متتالية بين عامي 2012 و2019.

المصدر : ملاعب

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