سيلتا فيجو وقادش يكتفيان بتعادل محبط

الوكيل الإخباري - رغم حاجتهما الماسة لحصد النقاط الثلاث، إلا أن سيلتا فيجو وضيفه قادش اكتفيا بالتعادل (1-1) على ملعب (بالايدوس)، الاثنين، في ختام الجولة الـ15 من "الليجا".



وتقدم قادش أولا في الدقيقة 16، برأسية المهاجمه الشاب كريستوفر راموس.



ورغم أن قادش لعب منقوصا من لاعب منذ الدقيقة 33، بعد طرد مدافعه الشاب فيكتور تشوست ببطاقة حمراء مباشرة، إلا أن سيلتا لم يتمكن من العودة في النتيجة، سوى في الدقيقة 57، بقدم المهاجم النرويجي الشاب وهداف الفريق، يورجن ستراند لارسن.



وفشل أصحاب الأرض في ترجمة تفوقهم العددي وتحقيق الفوز، ليستمروا في نزيف النقاط للجولة الـ11 على التوالي.



فمنذ فوز سيلتا فيجو، الوحيد هذا الموسم، في الجولة الرابعة (2-3) في عقر دار متذيل الترتيب، ألميريا، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، لم يعرف الفريق طعم الانتصارات طيلة تلك الفترة (5 تعادلات و6 هزائم).



ولا يزال فريق المدرب المخضرم رافا بينيتيز قابعا في منطقة الخطر، حيث يحتل المركز الـ18 بـ9 نقاط فقط.



على الجانب الآخر، لا تعد الأمور أفضل حالا بالنسبة لقادش، فالفريق ظل لنفس عدد جولات سيلتا دون أي انتصار (5 تعادلات و6 هزائم)، وتحديدا منذ فوزه، الثاني في الموسم، على فياريال (3-1) ضمن الجولة الرابعة أيضا.



ويحتل قادش المركز الـ16 بـ12 نقطة، ولا يفصله عن منطقة الخطر سوى 3 نقاط.

اضافة اعلان

ملاعب