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الأربعاء، 13-12-2023 03:37 م

سيلتا فيجو يقر أعلى ميزانية في تاريخه

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الوكيل الإخباري - وافق مجلس إدارة نادي سيلتا فيجو الإسباني، على ميزانية قدرها 103 ملايين يورو لموسم 2023-2034، وهي الأعلى في تاريخه.

وأنفق النادي السماوي 41 مليون يورو في تشكيل الفريق الذي يقوده المدرب المخضرم رافا بينيتيز، وحصل على ما يزيد قليلا عن 46 مليون يورو من بيع روبن بلانكو وجابري فيجا وخابي جالان وتورو فرنانديز وأوربيلين بينيدا، ولكن الأموال التي حصل عليها مقابل بيع بلانكو وفيجا ستدخل في حساب السنة المالية الجديدة.

وأكدت الرئيسة الجديدة لسيلتا، ماريان مورينيو، أن الاجتماع الذي عقد الثلاثاء كان اجتماعا "خاصا" بسبب رحيل والدها كارلوس بعد 17 عاما قضاها كرئيس لمجلس إدارة هذه المؤسسة الرياضية، ولأنه في عام 2023 سيتم الاحتفال بالذكرى المئوية للنادي أيضا.


وخلال الاجتماع عرضت باتريسيا جونزاليس، المسؤولة بالقسم المالي، تقريرا عن الوضع المالي للنادي، أوضحت خلاله أنه فيما يتعلق بالنفقات، كانت هناك زيادة في تكاليف الفريق الأول ونفقات التنقلات".

وتابعت: "يضاف إلى ذلك أننا لم نتمكن من استعادة عائدات ما قبل الجائحة التي بلغت 105 ملايين".

وأشارت جونزاليس إلى أن سيلتا أنهى العام المالي الماضي بخسائر تزيد قليلا عن 13 مليون يورو، وأن إجمالي إيرادات السمعيات والبصريات لا يزال أعلى من 50 مليون يورو".

وأشارت إلى أن "المبلغ المقدر لهذا الموسم هو 48 مليونا، نصف ما تم رصده في الميزانية من إجمالي الإيرادات، مضيفة أن تكاليف الفريق الأول تبلغ 72 مليون يورو.

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