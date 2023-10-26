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الخميس، 26-10-2023 04:52 م

سيميوني: أعجبتني مباراتنا أمام سيلتك

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الوكيل الإخباري - قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عقب التعادل أمام سيلتك الإسكتلندي (2-2) بدوري الأبطال، إن فريقه "لعب من أجل الفوز" في شوط المباراة الثاني عقب التحدث إلى لاعبيه بين شوطي اللقاء، وإن هذا "هو الطريق الذي يجب اتباعه" في هذه المسابقة.

وصرح سيميوني لقناة (موفيستار) عقب اللقاء من ملعب (سيلتك بارك) "لقد أعجبني أداء الفريق، حيث لعبوا من أجل الفوز في شوط المباراة الثاني. لقد بدأ الخصم المباراة بشكل أفضل منا وتمكنوا خلال أول تسديدتين من تسجيل هدفين سهلا عليهم المهمة ولم نتمكن من اللعب في الشوط الأول كما كنا نرغب".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "لقد تحدثنا بين الشوطين وفي الشوط الثاني قدموا المباراة التي كان يجب تقديمها بكل شجاعة وبشكل تدريجي وحظينا بهجمات وانفرادات وكان من الممكن الفوز بالفرصة التي سنحت لكوريا. الخصم لم يمثل أي خطورة علينا طوال الشوط الثاني، فهو فريق سريع للغاية ويعمل بشكل جيد جدا في المساحات. سنغادر بمباراة أعجبتني للفريق".

وأوضح ال"تشولو" أن ماركوس يورينتي وأنخيل كوريا قدما مباراة جيدة للغاية في الجانب الهجومي خلال المنعطف الأخير من اللقاء.

وحول طرد لاعب الروخيبلانكوس رودريجو دي بول في الدقيقة 83 بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية، قال سيميوني "لا يمكننا التعليق على شيء لا نستطيع أن نفعل شيئا حياله. لقد رأى الحكم أن تلك اللعبة تستحق بطاقة صفراء ويجب احترام القرارات التحكيمية".

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