سيميوني يتألم قبل صدام نابولي وميلان

الوكيل الإخباري - حرص جيوفاني سيميوني، مهاجم نابولي، على توجيه رسالة للاعبي فريقه قبل ساعات فقط من المباراة المنتظرة أمام ميلان.



ويحل نابولي ضيفا على نظيره ميلان، على ملعب سان سيرو، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.



وسيغيب سيميوني عن لقاء الذهاب بداعي الإصابة، بالإضافة إلى غياب فيكتور أوسيمين أيضًا عن المواجهة، ليدخل فريق الجنوب اللقاء بمهاجم وحيد جياكومو راسبادوري.



وكتب سيميوني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنه لأمر مؤلم للغاية أن تغيب عن هذه المباراة، هذه الأزمات جزء من كرة القدم لكن دعونا ننظر إلى الأمام".



وأضاف "اليوم سأكون مشجع آخر من ضمن جماهير نابولي، ولدينا ثقة كبيرة في هذا الفريق.. أعمل بقوة للعودة قريبا، شكرا لكم جميعا على دعمكم الكبير، هيا نابولي".

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