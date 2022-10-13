الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

فعاليّات توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الجامعة

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

صفارات الإنذار تدوي في المناطق الأوكرانية

الخميس، 13-10-2022 02:27 م

سيناريوهات تأهل برشلونة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

1020221391217830127905


الوكيل الإخباري - احتفظ برشلونة بأمل ضئيل لبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتعادله المثير مع ضيفه إنتر 3-3، امس الأربعاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلب بايرن ميونخ على فيكتوريا بلزن 4-2 ليرفع رصيده للنقطة 12 ويبلغ دور الـ16 مبكرا قبل مرحلتين من النهاية، فيما يحتل إنتر المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبرشلونة المركز الثالث بـ4 نقاط وفيكتوريا بلزن المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

ويحتاج إنتر إلى فوز في مباراتيه الأخيرتين ضد فيكتوريا بلزن التشيكي على أرضه وبايرن ميونخ الألماني خارج ملعبه ليحجز بطاقة التأهل الثانية حتى لو فاز برشلونة بمباراتيه وذلك لأنه يتفوق عليه في المواجهتين المباشرتين بعد فوزه عليه 1-0 في الجولة الثالثة الثلاثاء الماضي وتعادله معه اليوم بنتيجة 3-3.

في المقابل، يحتاج برشلونة لبلوغ دور الـ16 إلى الفوز أمام بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات ليرفع رصيده إلى 10 نقاط شريطة أن يتعثر إنتر بالخسارة أو التعادل في مباراتيه الأخيرتين أمام فيكتوريا بلزن وبايرن ميونخ.

ويجب ألا يحصل إنتر  على أكثر من نقطتين في مباراتيه الأخيرتين ليتأهل برشلونة لدور ثمن النهائي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020221315313915390345

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

10202213133252767127314

بيع كرة هدفي مارادونا التاريخيين في مزاد

10202213115021880499856

رسميا.. سانشيز مارتينيز حكما للكلاسيكو

102022131471549117997 (1)

انطلاق فعاليات ماراثون عمان الدولي الجمعة

10202213105526385682395

يعقوب حكما لمباراة الفيصلي والوحدات الجمعة

10202213112513704093967

قمة الوحدات والفيصلي في بطولة الكأس دون جمهور غدا

أخبار متعلقة
9202229123310256425798

بيكيه يحسم موقفه من الانتقال لأتلتيكو مدريد

920222615361540694645

تحديد موعد كلاسيكو الأرض رسمياً

9202225141958507003713

ريال مدريد يواجه برشلونة في السوبر الإسباني لكرة السلة

9202224104348560851010

برشلونة يدرس عودة ميسي.. و3 عوائق تهدد الصفقة

9202218142213533296538

6 عوامل تفجر صحوة برشلونة بقيادة تشافي

9202213135442241613880

التشكيل المتوقع لقمة البايرن ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا