سينر يتوج بلقب بطولة الصين للتنس

الوكيل الإخباري - توج لاعب التنس الإيطالي، جانيك سينر، ببطولة الصين المفتوحة للتنس، بفوزه على الروسي دانيل ميدفيديف، في المباراة النهائية.



فاز سينر بالمباراة 7-6 (7-2) و7-6 (7-2) في ساعتين ودقيقة، ليحقق ثالث ألقابه خلال الموسم الحالي.



وجرت المباراة في حضور 15 ألف متفرج في ملعب دياموند أرينا، وهو شيء لم يكن يتوقع حدوثه قبل عام، حين كانت هناك قيود شديدة على حضور الجماهير على الأحداث الرياضية الكبرى مثل دورة الألعاب الشتوية في بكين.



وسينطلق سينر بعد التتويج بهذا اللقب للمشاركة في بطولة شنغهاي ذات الألف نقطة، بعدما أصبح المصنف الرابع في ترتيب لاعبي التنس المحترفين، وعادل بذلك تصنيف أدريانو باناتا، الذي يعد الإيطالي الوحيد الذي يصل إلى هذه المرتبة في التصنيف منذ 1976.

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