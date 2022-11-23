شاهد ..أول ظهور لـ 'ياسر الشهراني' من المستشفى بعد تعرضه لإصابة قوية

الوكيل الإخباري - أصدر الاتحاد السعودي بيانا، كشف خلاله أنه تم نقل لاعب المنتخب ياسر الشهراني لمدينة حمد الطبية نتيجة تعرضه لصدام قوي في الرأس والصدر أثناء مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني أمس.



وأشار البيان إلى أن حالة اللاعب مستقرة وسيكون تحت الملاحظة خلال الساعات القادمة.



وتعرض ياسر الشهراني ، لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة الأرجنتين ببطولة كأس العالم قطر 2022.



وأصيب ياسر الشهراني بعد التحامه مع حارس المرمى محمد العويس، وغادر المباراة وشارك محمد البريك بدلا منه في الدقيقة 98.



و حقق المنتخب السعودي فوزا ثمينا على حساب منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022 بقطر.

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