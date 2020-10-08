الخميس 08-10-2020
الوكيل الاخباري

الحجاوي للوكيل : الوضع خطر وقد نضطر لزيادة أيام الحظر

توجـه حكومي لإعادة النظر بالحظر الشامل

مسار معين لمصابي كورونا داخل طوارئ البشير

17 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

أسعار الذهب الخميس 8/10/2020

وفيات الخميس 8/10/2020

أجواء حــارة اليوم

“مياهنا” تعلق دوامها بجبل الحسين لإصابة 3 من عامليها بكورونا

السيرة الذاتية للدكتور بشر الخصاونة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة

الملك يكلف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة




الخميس، 08-10-2020 11:18 ص

شاهد.. الحكم يثير غضب رونالدو بسبب تسرعه

48362144_303


الوكيل الإخباري _ أثار حكم مباراة منتخب البرتغال وضيفه الإسباني الودية المقامة الآن، غضب النجم كريستيانو رونالدو، بعد إنهائه الشوط الأول من اللقاء قبل ثوان من اكتمال الـ45 دقيقة.

وفاجأ الحكم، رونالدو بإطلاق صافرته في الدقيقة 44 و52 ثانية، معلنا عن نهاية الشوط الأول، ليتوجه إليه النجم البرتغالي ويشير له بيده إلى أن الوقت الأصلي لم ينته بعد، كما أشار له بضرورة احتساب بعض الدقائق الإضافية.

ولكن الحكم، وبعد أن نظر إلى ساعته، أكد لرونالدو أن دقائق الشوط الأول قد انتهت.

تجدر الإشارة إلى أن الشوط الأول من مباراة البرتغال وإسبانيا انتهى بالتعادل السلبي.



اضافة اعلان

 

المصدر : ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
featured-2

شاهد _ لحظة وفاة مدرب مصري خلال مباراة لفريقه

reuters_2019-12-26_2019-12-26t181433z_1936104813_rc263e91t34d_rtrmadp_3_soccer-england-mun-new-report_reuters

مانشستر يونايتد لم يلبي طلبات سولشاير الحقيقية في السوق

38471

برشلونة يخشى هجرة نجومه في يناير

eee-12

استقالة رئيس نادي التعاون السعودي

157486821143312100

بالفيديو.. جائزة ميسي الأولى لهذا الموسم

98-150049--_15f7c4e6109878_700x400

الهلال يقترب من حسم أولى صفقاته المحلية

أخبار متعلقة
92020199849778935597

رونالدو يخطف جائزة جديدة

206181

بأغلى خاتم.. رونالدو يخطب جورجينا (صورة)