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الأربعاء، 18-01-2023 04:01 م

شاهد.. السفاح يعد لاعبي المنتخب العراقي بسيارات في حال الفوز بـ خليجي 25

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لنائب رئيس الإتحاد العراقي يونس محمود وهو داخل غرفة الملابس حيث وعد لاعبي المنتخب العراقي بسيارة أحدث موديل هدية لكل لاعب في حال الفوز بكأس الخليج.

ويواجه العراق نظيره عمان في نهائي بطولة الخليج 25 غداً الخميس على ملعب البصرة الدولي.

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