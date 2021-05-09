شاهد الفيديو : رسالة من محمد أبو تريكة لأهل القدس

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الوكيل الإخباري - أنس عشافي موقف لاقى استحسان الجماهير العربية، وجه نجم كرة القدم المصرية ومحلل شبكة قنوات "bein sport" محمد أبو تركية تحية للشعب الفلسطيني والذي يواجه اعتداءات الاحتلال الصهيوني في العاصمة الفلسطينية القدس.وقال أبو تريكة في الاستديو التحليلي المفتوح اليوم السبت :"تحية كبيرة لأهلنا في القدس وفلسطين، ندعو الله أن يثبتهم ويخذل من خذلهم، يحتاجون دعائنا ونحتاج دعائهم لأنهم شرف الأمة وأطهر ما فيها ونرجوا من الله أن يثبتهم أمام الاحتلال ".ويخوض الشبان والشابات في القدس مواجهات دامية مع جنود الاحتلال والمستوطين بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، حيث يحاول الاحتلال تهويد العاصمة الفلسطينية وإجراء عملية تهجير قصري جديدة وهو الأمر الذي خلف مئات الجرحى حتى الآن.