الثلاثاء 03-08-2021
الوكيل الاخباري

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري

سند .. خدمة حكومية جديدة للمواطنين

استطلاع الوكيل : عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية سبب دخول المملكة بموجة ثالثة

مركز الفلك الدولي يكشف موعد رأس السنة الهجرية

هيئة الاتصالات : خطأ عرضي سبب انقطاع إحدى شبكات الاتصال فجرا

دودين يزور مجموعة الراية الإعلامية - صور

181 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

بعد وفاة بمشاجرة في النعيمة.. إجلاء عشرات الأسر

آخر موعد لاستلام الحبوب للموسم الحالي 12 آب

أبناء الشهداء والأسرى في فلسطين يحصدون التفوق - صور

الثلاثاء، 03-08-2021 02:13 م

شاهد الفيديو : قطري يقترح تقاسم الذهبية الأولمبية مع منافسه والحكم يقبل !!

tokyo 2021


الوكيل الإخباري  - أنس عشا
دائما نتحدث عن الروح الرياضية وأن التنافس في الألعاب لا يجب أن يتخطى حدود الترفيه والصحة، وأن لا يسلك منعرجات يحكمها الحقد أو الأنانية، وهذا ما لخصه البطل القطري معتز برشم يوم أمس الأحد، في منافسات الوثب العالي بأولمبياد طوكيو "2020" .اضافة اعلان


برشم تعادل بجميع محاولاته مع البطل الإيطالي تامبيري، فوصل كلاهما لارتفاع "2.37" وفشل كل منهما في المحاولات الثلاث في عبور ارتفاع "2.39" متر، ليتحاورا مع الحكم حول التمديد، وليأتي رد البطل القطري حول إمكانية تقاسم الميدالية الذهبية وبالفعل تم ذلك.


البرونزية في أولمبياد لندن "2012"، والفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو وصولا للذهب، فيما كانت طريق البطل الإيطالي عامرة بالإصابات التي هددت مشاركته بالبطولة، وحتى أنه اصطحب جبيرة قدمه معه للمناسفات ليستلهم منها العزيمة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202114141811754166513

محمود زعترة يفتتح سجله التهديفي مع الوحدات

190291

مجددا ،، الأولمبية الأردنية تبارك لقطر

11202014135952716680956

منتخب الصقور يهزم مصر في نهائي كأس الملك عبدالله الثاني

218622152_1135986576912046_6502319824636260124_n

التشكيل المثالي لمرحلة الإياب من دوري المحترفات،، وأهم الأرقام

30c2a13b-7386-4022-beb1-541d9b2c1b2b

ترتيب هدافات دوري المحترفات مع نهاية مرحلة الإياب

100-174501-saleh-al-sharabaty-tokyo-taekwondo_700x400

والدة البطل صالح الشرباتي تفاجئه باتصال مباشر على الهواء - فيديو

أخبار متعلقة
190291

مجددا ،، الأولمبية الأردنية تبارك لقطر

219349139_368064421545014_5337580210398796652_n

الفوز الأردني الأول في أولمبياد طوكيو 2020

66f691b30a9e54c38e6fe7f1d08ad7d4

أهداف كثيرة وتألق الكبار في الجولة الثانية من منافسات كرة القدم للسيدات

60f8359d4406c82630088131_o_U_v2

نتائج الجولة الأولى للكرة النسوية ،، تألق رفيقات مارتا ومنتخب هولندا وخسارة أمريكا !!

efadd0ec-d0aa-422f-8dd6-657b836fa5ba

قبل الكلاسيكو ،، حماس جماهير الفيصلي والوحدات (شاهد)

1200_07e5fa5671

الوحدات يشارك في الصدارة قبل كلاسيكو الكرة الأردنية