شاهد الفيديو : قطري يقترح تقاسم الذهبية الأولمبية مع منافسه والحكم يقبل !!

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بعد عدم قدرة كلا البطلين على فك التعادل عند ارتفاع 2.37 م، حسم معتز برشم 🇶🇦 سلسلة التعادلات بطرح فاجأ فيه الحكم و أفرح فيه نظيره الإيطالي 🇮🇹#أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/adO0JTRiu3 اقتراح برشم ينقذ الحكم ويسعد منافسه الإيطالي 🤩بعد عدم قدرة كلا البطلين على فك التعادل عند ارتفاع 2.37 م، حسم معتز برشم 🇶🇦 سلسلة التعادلات بطرح فاجأ فيه الحكم و أفرح فيه نظيره الإيطالي 🇮🇹 #طوكيو2020 August 1, 2021

الوكيل الإخباري - أنس عشادائما نتحدث عن الروح الرياضية وأن التنافس في الألعاب لا يجب أن يتخطى حدود الترفيه والصحة، وأن لا يسلك منعرجات يحكمها الحقد أو الأنانية، وهذا ما لخصه البطل القطري معتز برشم يوم أمس الأحد، في منافسات الوثب العالي بأولمبياد طوكيو "2020" .برشم تعادل بجميع محاولاته مع البطل الإيطالي تامبيري، فوصل كلاهما لارتفاع "2.37" وفشل كل منهما في المحاولات الثلاث في عبور ارتفاع "2.39" متر، ليتحاورا مع الحكم حول التمديد، وليأتي رد البطل القطري حول إمكانية تقاسم الميدالية الذهبية وبالفعل تم ذلك.

البرونزية في أولمبياد لندن "2012"، والفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو وصولا للذهب، فيما كانت طريق البطل الإيطالي عامرة بالإصابات التي هددت مشاركته بالبطولة، وحتى أنه اصطحب جبيرة قدمه معه للمناسفات ليستلهم منها العزيمة.