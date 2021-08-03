شاهد الفيديو : قطري يقترح تقاسم الذهبية الأولمبية مع منافسه والحكم يقبل !!

اقتراح برشم ينقذ الحكم ويسعد منافسه الإيطالي 🤩— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 1, 2021
بعد عدم قدرة كلا البطلين على فك التعادل عند ارتفاع 2.37 م، حسم معتز برشم 🇶🇦 سلسلة التعادلات بطرح فاجأ فيه الحكم و أفرح فيه نظيره الإيطالي 🇮🇹#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/adO0JTRiu3
البرونزية في أولمبياد لندن "2012"، والفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو وصولا للذهب، فيما كانت طريق البطل الإيطالي عامرة بالإصابات التي هددت مشاركته بالبطولة، وحتى أنه اصطحب جبيرة قدمه معه للمناسفات ليستلهم منها العزيمة.