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الخميس، 02-03-2023 04:38 م

شاهد.. القطري ناصر العطية يتعرض لحادث خطير

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الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة المنظمة لرالي أبوظبي الصحراوي الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للراليات الصحراوية ، استبعاد ناصر العطية من استكمال الرالي بسبب الحادث الذي تعرض له في المرحلة الثالثة ، بعد أن انقلبت سيارته أكثر من مرة مما تسبب في أضرار كبيرة للسيارة وبالتالي سيكون من الصعب تجهيزها للمرحلتين المتبقيتين من الرالي.

وتمكن العطية من إكمال المرحلة الثالثة والفوز بها بالرغم من الأضرار الكبيرة في سيارته، تويوتا هايلوكس، حيث ارتدى مع مساعده ماثيو بوميل، نظارات واقية بسبب فقدان الزجاج الأمامي.

ونجا العطية حيث لم يصب ومساعده ماثيو بوميل بأي أذى رغم تعرض قفص السيارة لأضرار بالغة .

واكد العطية في تصريحات لصحيفة الراية القطرية : " للأسف لم يسمحوا لنا باستكمال منافسات الرالي بعد تعرض قفص السيارة الحديدي لأضرار بالغة، وإن شاء الله معوضين خير في القادم".

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