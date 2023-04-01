شاهد.. المغربي كيين يتعرض لحادث سير خطير

الوكيل الإخباري - تعرض لاعب كرة القدم المغربي، سفيان كيين، المحترف بصفوف لوفين البلجيكي لحادث سير مروع لم يسفر عن وقوع ضحايا حتى الآن، وذلك عندما حلقت سيارته بعيداً عن الطريق في الهواء قبل أن تحطم جدار قاعة رياضية في لييغ.



وبدا أن اللاعب صاحب الـ25 عاماً فقد السيطرة على سيارته عند دوار في لييغ، لينتهي به الأمر بتحطيم جدران قاعة رياضية بسرعة عالية، مخلفاً فجوة كبيرة في المبنى، في مشهد غريب.



وتم نقل لاعب الوسط إلى المستشفى، ووصفت حالته بأنه لا تهدد حياته، حيث سيخضع للمزيد من الفحوصات.

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ويظهر مقطع فيديو من كاميرا أمنية مثبتة، تم نشره عبر تويتر، الصور المروعة للحادث، الذي وقع في الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي من الخميس، في بلدة فليمال عندما كانت سيارته تتحرك بسرعة 200 كلم/الساعة، بحسب وسائل إعلام محلية.



وتظهر الصور داخل المركز الرياضي الأضرار التي لحقت بملعب لكرة السلة حيث كان هناك فتيات يمارسن الرياضة، وتوجهن قبل "11 ثانية" من الحادث إلى غرفة خلع الملابس.



وذكرت عمدة البلدية، صوفي ثيمونت، لصحيفة إتش دي سبورتس "كنا على حافة وقوع كارثة".

#robtv pic.twitter.com/bvXYuVokjM Op camerabeelden is te zien hoe @OHLeuven -middenvelder Sofian Kiyine in de sporthal terecht kwam. Kiyine reed aan hoge snelheid en katapulteerde over een rotonde. De voetballer verkeert niet in levensgevaar #robnieuws March 31, 2023

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